Videó: bemutatta egy orosz csatorna, mi történne, ha atombombát dobnának London közepére

A felvételen egy 750 kilotonnás, nukleáris robbanófejjel szerelt rakétával mérnek csapást London belvárosára. A robbanás szimulált epicentruma Westminster.

A videó alsó részében egy számláló is pörög, amely a várható halálos áldozatok számát mutatja. Ez a szám a felvétel végére 850 ezerre emelkedik.

A videóra felmondott szöveg szerint szerint a detonációt követően egy 950 méter sugarú tűzlabda alakulna ki, és „bármi, ami ebben a tűzgömbben rekedt, azonnal elpárolog”. A robbanás lökéshulláma 5 kilométeres körzetben mindent elpusztít.

Ebben a körzetben minden, ami éghet, lángra kap. Benzinkutak, autók, elektromos átjátszóállomások, gázinfrastruktúra

- állítja a videó. A robbanásveszélyes létesítmények pedig felerősítenék és kiterjesztenék a pusztítás hatását.

A videó azt is hozzáteszi, hogy a széltől függően a radioaktív sugárzás a robbantási zónán is bőven túlterjedhet, és akár Essex vagy Surrey megyékben is komoly károkat okozhat.

A kezdeti halálos áldozatok száma a szimuláció szerint meghaladja a 250 ezer embert, tíz kilométeres körzetben pedig több mint 600 ezer sérültet. Összességében a kalkuláció szerint közel 850 ezer ember vesztené életét, míg további két millió sebesülttel kellene számolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images