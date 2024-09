Egy támaszpont emelheti új szintre az ukrajnai háborút: még egy ország keveredhet a harcokba, Zelenszkij eltökélt

2023 ősze óta világos, hogy Oroszország egy haditengerészeti támaszpontot kezdett építeni a „független” Abháziában. Ez a terület hivatalosan Grúziához / Georgiához tartozik, ám Moszkva befolyása megkérdőjelezhetetlen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023 októberében kijelentette, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta sehol nincs biztonságban, az ukrán erők csapást fognak mérni a hadihajókra. A vezető szavai egyben azt is jelenthették, hogy ezzel egy új területen, Grúzia megszállt részén is hajlandóak lehetnek támadni az ukrán eszközök. A kijelentés a kaukázusi országban nagy hullámokat gerjesztett, mivel attól tartottak, hogy hamarosan ők is bekeveredhetnek az ukrajnai háborúba. Az aggodalmak azért emelkedtek meg, mivel Moszkva egészen távolra, több mint 700 kilométerre az ukrán területektől épített egy új haditengerészeti bázist Ocsamcsire-régióban.

A támaszpontra azért volt szükség, hogy biztonságos távolságba lehessen helyezni az orosz Fekete-tengeri Flotta maradékát. A projekt teljes megvalósulása teljesen új szintre emelheti a Kijev és Moszkva között dúló konfliktust.

A bázis felépítésének terve egyáltalán nem új. A Szovjetunió szétesését követőn a kaukázusi régióban több véres konfliktus is kirobban, ekkor vált „kvázi függetlenné” hathatós orosz segítséggel Abházia is. Az azóta eltelt időben Moszkva nagyon szoros kapcsolatban maradt a területtel. Egy kisebb méretű haditengerészeti támaszpont felhúzása már a 2000-es években felmerült, állítólag már 2009-től dokkoltak itt hadihajók. Az ukrajnai háborút követően viszont felerősödtek a hangok, hogy a támaszpontot fejleszteni kellene, hogy jóval nagyobb legyen a kapacitása.

Satellite imagery analysed by Bellingcat shows that construction activity of Russia-occupied Ochamchire naval base in Abkhazia has accelerated since early 2024, with multiple buildings and perimeter features under construction.The recent changes observed at the Ochamchire base pic.twitter.com/bJKKbM9tVm — Formula (NEWS) July 31, 2024

A munkálatok meg is kezdődtek, ám a hírekkel ellentétben az ocsamcsirei hadikikötő mérete nem számít jelentősnek. A kisebb méretek ellenére az építkezések felgyorsultak és a jövőben akár jelentősebb bázisként is tekinthetnek a helyszínre. A sok kétség ellenére Grúziában komoly aggályokat keltett Zelenszkij kijelentése, amely szerint az orosz Fekete-tengeri Flotta járművei „sehol nincsenek biztonságban”. Ez ugyanis azt jelentette Tbiliszi számára, hogy az ország nemzetközileg elismert területére mérne csapást Kijev. Ráadásul a fenyegetést az oroszbarát politikai erők kihasználták azzal a címszóval, hogy a Nyugat igyekszik Grúziát / Georgiát belerángatni a háborúba. Ennek ellenére még a Moszkvával jó kapcsolatot ápoló pártok is elítélték a beruházást.

Az abház vezetők szerint Zelenszkij „egy új véres háborút akar kirobbantani”. Fontos megjegyezni, hogy Abházia és Oroszország között sem teljesen súrlódásmentes a kapcsolat, mivel több nézeteltérésük is volt a feleknek egymással a közelmúltban. A kisebb-nagyobb konfliktusokkal terhelt helyzet még nem tudni mennyire érinti az ocsmacsirei kikötőt, de

a veszély továbbra is megvan, hogy Kijev csapást intéz majd a létesítmény ellen. Ez pedig egy teljesen új szintjét jelentené a háborúnak.

