Kamala Harris beleállt az elnökválasztás egyik legfontosabb ügyébe, de ennek nem mindenki örült

Meg kellene szüntetnünk a Roe esetében a filibustert, [...] hogy valóban visszaiktassuk a törvénybe a reproduktív szabadság védelmét, és azt, hogy minden ember és minden nő képes legyen dönteni a saját testéről

- jelentette ki Kamala Harris demokrata alelnök a Wisconsin Public Radiónak a Reuters tudósítása szerint. Harris egy olyan szövetségi törvény kongresszusi elfogadását támogatja, amely szövetségi szintén kodifikálná az abortuszhoz való hozzáférést.

Vice President Harris: I've been very clear. I think we should eliminate the filibuster to restore the protections of Roe v. Wade pic.twitter.com/jWILmuziAa