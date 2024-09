Súlyos megtorlás vár Donald Trump merénylőjére

Kedden politikai jelölt elleni merényletkísérlet vádjával bővült a Donald Trump floridai golfpályájánál rejtőzködő, de időben lefülelt merénylő bűnlajstroma. Az 58 éves Ryan Wesley Routh ellen korábban két, illegális fegyverbirtoklással összefüggő bűncselekmény miatt emeltek vádat - számol be a Reuters.

A férfi szeptember 15-én egy lőfegyverrel célzott át Donald Trump golfklubjának kerítésén a floridai West Palm Beachen, miközben a republikánus elnökjelölt kedvenc szabadidős tevékenységének áldozott. A bíróság elrendelte a vádlott fogva tartását, amíg a tárgyalására vár. Ryan Wesley Routh még nem tett vallomást. Ügyvédei azt próbálták próbálták elérni, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék.

Az igazságügyi minisztérium nem fogja eltűrni a demokráciánk szívébe hatoló erőszakot, meg fogjuk találni és felelősségre fogjuk vonni azokat, akik ezt elkövetik. Ennek véget kell vetni

- jelentette ki Merrick Garland igazságügyi miniszter közleményében.

A minisztérium közölte, egy miami szövetségi esküdtszék kedd délután hagyta jóvá a politikai jelölt elleni merényletkísérletről szóló vádiratot. A merényletkísérlet vádja akár életfogytiglani börtönbüntetést is maga után vonhat. Az Ukrajnát is megjárt férfi ellen eredetileg két rendben, elítélt bűnözőként való fegyverbirtoklás és törölt sorozatszámú lőfegyver birtoklása miatt emeltek vádat. Mint kiderült, a férfi többször is járt Trump golfklubjánál az incidens előtt, azelőtt közvetlenül pedig 12 órát várt a volt elnökre.

Az ügyet Aileen Cannon szövetségi kerületi bíróhoz utalták. A Trump által kinevezett bíró júliusban Jack Smith különleges ügyész alkotmányellenes kinevezésére hivatkozva megsemmisítette a volt elnök elleni egyik büntetőeljárást, melyet titkosított dokumentumok birtoklása miatt indítottak. Az igazságügyi minisztérium fellebbez a döntés ellen.

A párhuzamos ügymenet nyomán a volt elnök korábban megkérdőjelezte a szövetségi ügyészeket felügyelő igazságügyi minisztérium pártatlanságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images