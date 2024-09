Elfoglalta az orosz hadsereg Marinivkát, egy kis falut Szeljdove és Novohrodivka között, Pokrovszk térségében.

Az orosz haderő most északról és délről is próbálja bekeríteni a 20 ezres lélekszámú Szeljdovét, tegnap Ukrainszk esett el a várostól délre.

Marinivkának csak annyi szerepe van ebben a tervben, hogy az utolsó ukrán kézen lévő falu volt a várostól északkeletre.

Marinivka elfoglalását az orosz védelmi minisztérium jelentette be, akik sokszor túlzó jelentéseket közölnek az ellenséges veszteségekről, de a települések elfoglalását általában pontosan, sőt késve jelentik. A területet a Liveuamap is behúzta az oroszoknak, sőt, az ukrán elemzőház szerint az orosz katonák már Szeljdovét is elérték.

