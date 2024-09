Résen kell lennie Kínának: könnyen a fejére nőhet a Négyes, ez pedig szétzilálná a nagyhatalmi törekvéseit

Megtartották a 2024-es csúcstalálkozót a Négyes, vagy a Quad tagjai az Egyesült Államokban. A megbeszélésekre a növekvő globális feszültségek növekedése közben került sor, ami nagy hatást gyakorolhat a fórum jövőbeli céljaira is. A felek bejelentettek néhány lépést a jövőbeli együttműködéssel kapcsolatban, de a tényleges áttörés ezúttal is elmaradt. A langyos fejlemények eddig Kínának kedveznek, de a pekingi politikai vezetők résen vannak.

Ismét összeült a Quadot alkotó négy katonai hatalom vezetője, hogy megvitassák a legfontosabb fejleményeket, valamint a szorosabb koordináció lehetőségeit ecseteljék. Az ülés ellen Pekingben hangosan tiltakoznak, mivel szerintük ez a feszültség tudatos növelésének tekinthető.

De mi is az Quad?

A Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quadrilateral Security Dialogue – QSD; vagy ismertebb nevén a Quad / Négyes) létrejöttének eredete még a 2004-es karácsonyi nagy szökőárhoz vezethető vissza, akkor Ausztrália, India, Japán és az Egyesült Államok koordinált segítségnyújtására létrejött a Tsunami Core Group nevű csoport. Akkor ennek még nem lett közvetlenül folytatása, viszont már 2002 óta létezett a Háromoldalú Stratégiai Párbeszéd, amelyben India kivételével mindegyik ország részt vett. Az akkori japán miniszterelnök-jelölt, Abe Sinzó kezdeményezte, hogy erősítsék az Újdelhi, Canberra és Tokió között a demokratikus berendezkedés és a jogállamiság tiszteletén alapuló együttműködést. Ehhez 2007-ben csatlakozott Washington is, és még ebben az évben megtartották az első találkozót, majd nem sokkal később közös tengeri hadgyakorlatra is sor került a Bengáli-öbölben.

Kína már a kezdetektől gyanakodva tekintett a formációra, azt feltételezték, hogy a felemelkedőben lévő hatalom ellenőrzésére alakul fórum.

Az indo-csendes-óceáni térség térképe. Pirossal az Indiai-óceán, kékkel a Csendes-óceán, zölddel pedig a legfeszültebb régió lett jelölve. A kép forrása: Eric Gaba via Wikimedia Commons

Ezt az állítást a kezdetektől tagadják a Quad tagjai, szerintük a találkozó célja a „kiegyensúlyozó magatartás” a külpolitika terén, valamint a tagok közti eszmecsere. A belső viták miatt a kezdeményezés nem maradt fenn, az egyes résztvevő országok eltérően gondolkodtak a célokról és az együttműködés fő irányvonalairól. Tíz évvel később a globális geopolitikai helyzet alaposan felfordult, eddigre Kína egyértelműen az Egyesült Államok elsőszámú kihívójává vált és ezt az indo-csendes-óceáni térség hatalmai is növekvő bizalmatlansággal szemlélték. Az amerikai elnöki székben ráadásul az a Donald Trump ült, aki határozottan nekiment a keleti nagyhatalomnak és felhívta a figyelmet annak veszélyesen növekvő erejére.

A párbeszéd megújításának igénye végül 2017 novemberében eredményezett újabb találkozót a felek között, majd két hónappal később újabb kör következett. Ezeken a megbeszéléseken

a „szabad és nyitott indo-csendes-óceáni térség biztosítását” nevezték meg elsődleges célul, ami már sokkal inkább tekinthető egy geopolitikai szempontnak, ráadásul ennél már sokkal nehezebb letagadni, hogy a fórum Peking terjeszkedő befolyásának akadályozását szolgálja.

A résztvevők ekkor már figyeltek, hogy a feltámasztott kezdeményezés ezúttal ne legyen kérészéletű, rendszeres találkozókat egyeztettek le. A tagok tartották is magukat ehhez, ezúttal a stratégiai érdekellentétek nem eredményezték a fórum szétesését. Fontos kiemelni, hogy Trump 2020-as választási veresége ellenére az új demokrata kormány is felismerte az együttműködés szükségességét, ezért Joe Biden amerikai elnök már 2021-ben kezdeményezte a Quad felemelését. Ettől kezdve megszaporodtak a hivatalos tárgyalások, eddig az Egyesült Államok és Japán volt ezeknek a házigazdája.

A legújabb kör

A megbeszélések legutolsó körét 2024 szeptemberében tartották az amerikai Delaware államban, ahol Biden elnök házigazdaként fogadta Kisida Fumio japán, Narendra Modi indiai és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököket. A találkozó a nyilvánosság felé nyitott része kedélyes hangulatban telt, ahol a résztvevők arról értekeztek, hogy pontosan milyen lehetőségeik állnak rendelkezésükre erősíteni a kapcsolataikat.

Bár jönnek majd kihívások, a világ változni fog... a Négyes azért van itt, hogy maradjon

– mondta Biden. A találkozót követően közös közleményt adtak ki, amelyben a stratégiai együttműködés elmélyítéséről volt szó az indo-csendes-óceáni térségben, valamint a tengeri biztonság előremozdításán kívánnak dolgozni. Fontos kiemelni, hogy a nyilvános kommunikációban csak ritkán beszélnek Kínáról, ám az elmondott üzenetek tartalma egyértelművé teszi, hogy a keleti nagyhatalom céljaival összeegyeztethetetlen elképzelésekben gondolkodnak.

Mindannyian támogatjuk a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartását és minden vita békés rendezését. A szabad, nyitott, befogadó és virágzó indo-csendes-óceáni térség közös prioritásunk és közös elkötelezettségünk

– emelte ki Modi.

A találkozó fontosságát az is adta, hogy a Biden-adminisztrációban az elmúlt két és fél évben Ukrajna, majd tavaly október óta Izrael és a Közel-Kelet kérdése jelentette a fő külpolitikai (gyakran belpolitikai) témát, miközben – látszólag legalábbis – csökkent a figyelem a növekvő kínai befolyás ellensúlyozására. Ezt gyakran a magasrangú amerikai tisztségviselők is szóvá tették, mivel szerintük Washingtonnak inkább a keleti kihívásokkal kellene foglalkoznia, mivel ott jóval súlyosabb problémák fenyegetik az amerikai érdekeket.

This is the best map of territorial claims in the South China Sea I've seen. Source: https://t.co/SlNKkjZcLz — Simon (Kuestenmacher) February 18, 2019

Érdemes kicsit mélyebben belemerülni, hogy miképpen jutott erre a következtetésre több vezető döntéshozó is a nyugati nagyhatalomban.

A Távol-Keleten valóban növekszik a feszültség, mivel az Egyesült Államok fenyegetésként tekint Kína folyamatosan növekvő tevékenységére a világ chipgyártásának jelentős részét adó Tajvan, valamint a Föld legforgalmasabb tengeri hajózási útvonalának számító Dél-kínai-tenger környékén. Arról megoszlanak a vélemények, hogy az érdekellentétek végül hova vezetnek, gyakori vélekedés, hogy itt dőlhet el az amerikai globális hegemón szerepkör megtartásnak jövője. Washington a máshol tomboló véres háborúk ellenére sem felejtette el a térséget, emeli a katonai jelenlétét, valamint a védelmi együttműködések növelésével csökkentené a kulcsfontosságú hadiipari ellátási láncok hosszát. Ebben Japán lehet az egyik legfontosabb partnere, mivel a szigetország területén el lehetne végezni a legfontosabb karbantartási munkákat, de ezen felül a komolyabb javításokra is sor kerülhet a tengerentúli dokkokban. Washington közben fokozta a világ legnagyobb hadihajóinak számító, stratégiai jelentőséggel bíró repülőgép-hordozói jelenlétét a Csendes-óceán térségében. A Pentagon a második világháborús katonai támaszpontok felélesztésével pedig tágítani akarja a saját mozgásterét, hogy egy esetleges háborús konfliktus esetén gyorsabban tudjon reagálni a keleti nagyhatalom lépéseire. Ennél is fontosabb, hogy

a Kínával hűvös viszonyban lévő országokkal igyekszik védelmi-biztonsági kapcsolatokat kialakítani, hogy azok ne köteleződjenek el Peking politikája mellett.

Ilyenek Dél-Korea, Japán, a Fülöp-szigetek, valamint Vietnam is. A kulcsszereplőnek azonban Tajvan számít, mivel a kis sziget a világgazdaság fontos technológiai gócpontjának számít, ennek megszerzésével Kína pedig szinte behozhatatlan előnyre tenne szert. Az együttműködések rendszerének folyamatos elmélyítése emellett azt a célt is szolgálja, hogy a fenyegetett hatalmak képesek legyen elrettentő erővel bírni, tehát a pekingi hadistratégák úgy ítéljék meg, hogy egyszerűen nem éri meg támadást indítani ezen országok ellen. A lépés valamennyire az amerikai hadsereg tehermentesítését is szolgálja, tekintve, hogy a több ezer kilométeres távolság alapvetően nehezíti meg számára a logisztikai kihívásokat.

Éppen a hatalmas távolság az, ami indokolja, hogy a tágabb térségben is érdekközösségek alakuljanak, mivel Peking aktívan növeli a befolyását az óceániai szigetvilág kisállamaiban és az Indiai-óceán környékén is. Ez a kihívás pedig nem pusztán az Egyesült Államok érdekeit sérti, hanem más hatalmak is tartanak a keleti nagyhatalom túlzott erejétől. Ebben lehetnek hatékonyak az olyan kezdeményezések is, mint a Quad. Fontos üzenetet jelent, hogy Biden határozott kiállást tett Kína tevékenységével szemben:

Kína továbbra is agresszívan viselkedik, próbára téve minket az egész régióban, és ez igaz a Dél-kínai-tengerre, a Kelet-kínai-tengerre, Dél-Kínára, Dél-Ázsiára és a Tajvani-szorosra.

Peking nem nézi jó szemmel, hogy egy szövetség formálódik ellenük a térségben, szerintük éppen Washington szítja a feszültséget. Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államoknak el kell engednie a hidegháborús reflexeket, hagyjon fel a „kínai fenyegetés” folyamatos felemelgetésével, valamint ne értelmezzék félre országa stratégiai szándékait. Hszi Csin-ping kínai elnök egyenesen úgy fogalmazott a Quad céljaival kapcsolatban, hogy Kína bekerítésére készülnek.

A Négyes tényleges tevékenységéről a rendszeres találkozók ellenére csak kevés konkrétum hangzik el, a 2024-ben is mindössze néhány dolog derült ki:

2025-ben közös parti őrségi műveletet fognak az országok végrehajtani, ennek értelmében ausztrál, indiai és japán személyzet fog tartózkodni az egyik amerikai hadihajón. Azt nem mondták el, hogy pontosan hol fog sor kerülni a műveletre.

Az országok a logisztikai együttműködés erősítését tervezik, ám ennek részletei is homályosak maradtak.

A két évvel korábban indított Indo-csendes-óceáni Tengeri Terület Tudatosságáért indított kezdeményezés szorosabbra fűzését tervezik.

Megosztják az új típusú kritikus biztonsági technológiákat, ennek értelmében egy nyílt hozzáférésű rádiós hálózatot hoznak létre azon országok számára, amelyeket fenyeget Peking térnyerése.

Watch: U.S. President Joe Biden, in his opening statement at the Quad Leaders' Summit, says, pic.twitter.com/HA0Nd57NsN — IANS (@ians_india) September 21, 2024

A nyilatkozatok a kínai térnyerés elítélésén túl más hatalmakat is érintettek, így például Oroszország és Észak-Korea is tevékenységét is bírálták. Fontos kiemelni, a Quaddal kapcsolatban, hogy nem egy kizárólagosan katonai fórumról van szó, hanem más szempontból is együttműködéseket szorgalmaznak, így például az egészségügy területén. A közelmúlt eseményei viszont egyértelműen arra késztetik a résztvevő kormányokat, hogy elsődleges prioritásként a biztonsági kérdésekre helyezzék a figyelmüket.

A Quad/Négyes egyelőre még mindig inkább csúcstalálkozó a négy résztvevő ország között, amely fórumként szolgál az egyes prioritások összehangolására. Arról egyelőre nincs szó, hogy katonai szövetség formálódna, inkább csak a közös kihívásokban való együttműködések elmélyítése a cél. Az alacsony intenzitású kezdeményezést mutatja a 2024-es esemény utáni elhangzó kevés konkrétum, illetve azok fajsúlyosságának hiánya is. Az is tagadhatatlanul világossá vált, hogy a találkozók kimondva-kimondatlanul Kína térnyerésének ellenpólusaként szeretnének működni.

Pekingnek jelenlegi formájában még nincs oka attól tartani, hogy ténylegesen a keleti nagyhatalom bekerítése vagy elszigetelése lenne a cél, viszont a megbeszélések a jövőben akár egy tényleges katonai kooperáció csíráját is jelenthetik, ezért már most is erőteljesen ellenkezik az állandó találkozók ellen.

Címlapkép forrása: WriterArtistCoder, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons