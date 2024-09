Trump a hozzá és Putyinhoz fűződő viszonyáról is vallott Zelenszkijnek

Trump és Zelenszkij utoljára 2019-ben találkozott egymással, amikor előbbi még az Egyesült Államok elnöke volt.

Megtiszteltetés, hogy az elnök velünk van, és sok mindenen ment keresztül. Hatalmas dolgokon ment keresztül, mint valószínűleg senki más, szinte senki más a történelemben

– mondta Trump, miközben Zelenszkijjel együtt kiállt az újságírók elé.

A republikánus elnökjelölt megjegyezte, jó kapcsolata van az ukrán államfővel, de Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Nagyon jó a kapcsolatunk, és mint tudják, nagyon jó a kapcsolatom Putyin elnökkel is. És azt hiszem, ha győzünk, szerintem nagyon gyorsan megoldjuk a problémát

– mondta Trump az ukrajnai háborúra utalva.

Zelenszkij közbevetve azt mondta, reméli, hogy vele azért jobbak a kapcsolatai, mint Putyinnal.

NOW - Trump meets Ukraine's Zelensky in New York. pic.twitter.com/5vx8BsoJPC