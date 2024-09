Kicsúszott a talaj Kamala Harrisék alól? Rendkívül fontos választókat hódíthatott meg Donald Trump

Noha továbbra is Kamala Harris demokrata elnökjelölt vezet a latino választók között, Donald Trump rekordmagas támogatottságra tehetett szert ebben a kulcsfontosságú csoportban az NBC News hétvégén közölt közvélemény-kutatása alapján.

A felmérés összességében azt mutatja, hogy a korábbi amerikai elnökválasztási ciklusokhoz hasonlítva Kamala Harris demokrata elnökjelölt teret vesztett a latinók körében – a demokratákra nézve drámai jelenség azonban nem új, számos felmérés már Joe Biden elnök jelöltsége esetén legalább ekkora visszaesésre engedett következtetni.

Az NBC News/Telemundo/CNBC felmérése alapján az alelnök a hispán szavazók csupán 54%-át szerezné meg jelenleg, miközben 2020-ban még 63, 2016-ban pedig 69%-uk támogatta a demokrata elnökjelöltet.

A Donald Trump vezette republikánusok ezzel szemben a latinók 40%-ának a támogatását tudhatják maguk mögött,

ami négy évvel ezelőtt mindössze 27%-ra, 2016-ban pedig csak 19%-ra rúgott az NBC adatai tükrében. A felmérés szerint a most megkérdezett latinók 6%-a bizonytalan vagy nem tervez voksolni. Ami a nemi szakadékot illeti, a latino férfiak szavazatai egyenlően oszlanak meg Harris és Trump között (47%-47%), a hispán nők azonban 60%-34% arányban a demokrata elnökjelöltet támogatják.

A megkérdezettek Harrist vélik jobbnak a bevándorlók jogai (+39 százalékpont), az abortusz (+32 pont) és a bűnüldözés (+5 pont) terén, miközben Trump az infláció és a megélhetési költségek kezelésében (+9 pont), a gazdaságpolitikában (+4 pont), valamint a határvédelemben élvez előnyt (+13 pont). A felmérésben részt vevő hispán származásúak 54%-a azt gondolja, a megélhetési költségek és a gazdaság a választás legfontosabb kérdései.

A felmérés arra is kitért, hogy melyik jelölt rendelkezik az elnöki tisztséghez szükséges tulajdonságokkal:

a latinók mind a hét vizsgált kategóriában Harrist részesítik előnyben Trumppal szemben,

beleértve a megfelelő temperamentumot (+28 pont), a szükséges mentális és fizikai egészséget (+25 pont), a becsületességet és megbízhatóságot (+26 pont) és a változás képviseletét (+21 pont).

A latino szavazók szerint 47%-20%-os arányban továbbra is a Demokrata Párt foglalkozik inkább az őket érintő problémákkal, a demokraták előnye azonban 11 pontra (39%-28%) csökken, ha az a kérdés, melyik párt osztja jobban az értékrendjüket. Ez a két évvel ezelőtt mért 19 százalékpontos republikánus lemaradáshoz képest javulást jelent Trump pártja számára.

A felmérésből az is kitűnik, hogy a hispánok bevándorlással kapcsolatos hozzáállása is megváltozott: most szeptemberben 62% állította, hogy többet segít a bevándorlás, mint amennyit árt, míg 35% szerint bír több negatív, mint pozitív hozománnyal. 2016-ban 69% mondta, hogy többet használ, mint árt,

de nyolc éve a mostanihoz képest feleannyian, a megkérdezettek csupán 16%-a gondolta, hogy inkább ártalmas, mint hasznos.

Az NBC News/Telemundo/CNBC felmérése 1000 regisztrált latino választó megkérdezésével készült szeptember 16-23. között. A hibahatár +/-3,1 százalékpont.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images