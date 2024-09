Problémák voltak Elon Musk szuperrakétájával: egy időre szüneteltetik a kilövéseket

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a SpaceX Crew-9 küldetése múlt hét vasárnap indult útnak a Nemzetközi Űrállomás felé. A missziót eredetileg négy fősre tervezték, azonban végül csak két űrhajós, Nick Hauge és Alekszandr Gorbunov utazott az ISS-re. A legénység csökkentésére azért volt szükség, mert a SpaceX Dragon Crew űrkapszula fogja hazahozni a június óta az űrben rekedt két amerikai űrhajóst, akik a Boeing Starliner űrrepülőgép meghibásodása miatt kényszerültek egyhetes küldetésüket várhatóan nyolc hónaposra nyújtani.

Az Elon Musk által vezetett űrvállalat X-en közzétett bejegyzésükben számolt be arról, hogy a sikeres hétvégi kilövést követően probléma adódott a kapszulát szállító Falcon 9-es rakéta visszatérése során.

After todays successful launch of Crew-9, Falcon 9s second stage was disposed in the ocean as planned, but experienced an off-nominal deorbit burn. As a result, the second stage safely landed in the ocean, but outside of the targeted area. We will resume launching after we {:url}