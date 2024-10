Az orosz külügyi hírszerzés szerint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság le akarja járatni Oroszországot a „globális dél” országai előtt, mivel a Nyugat sikertelennek bizonyult az ukrajnai hadműveleteknél. Szerintük éppen egy súlyos provokáció előkészítése zajlik, ezekkel a szíriai lázadók kezén lévő Idlib területén csapnának le, az akcióban az ukrán titkosszolgálat is részt venne. A jelentés szerint a támadás célja egyértelműen az lenne, hogy ezt aztán a szír kormányra, valamint Oroszországra kennék, azt a látszatot keltve, hogy ők alkalmazták ezeket, felrúgva a legfontosabb nemzetközi megállapodásokat.

Az SZVR azt is megnevezte, hogy szerintük Szíriában a White Helmets nevű civil csoport segítségével követik majd el az akciót, mivel ők „a brit titkosszolgálatok szíriai földön végzett piszkos munkájáról híres”.

Az aktivisták videófelvételeket készítenek majd az incidens úgynevezett következményeiről, és ennek megfelelőn üzenetet küldenek a nemzetközi szervezeteknek, valamint csatolják a civilek állítólagos bizonyítékait, és Szíriát és Oroszországot fogják okolni ezért

– áll a közleményben. Szerintük egy klórtartályt fognak majd ledobni az damaszkuszi kormánnyal szemben fellépő lázadók uralta területen, hogy ezzel is azt a benyomást keltsék, hogy Moszkva keze benne van a dologban. Az SZVR szerint az akció sikertelen lesz, mivel amennyiben be is következik, nem fogja elérni a célját.

A szíriai polgárháborúban korábban a kormányerők több alkalommal is vetettek be a vegyi fegyvereket.

Ilyen csapással éltek a főváros, Damaszkusz mellett is, valamint a felkelők fellegvárának számító Idlib tartományban is vetettek már be vegyi fegyvereket. Az esetek minden alkalommal súlyos felhördüléshez vezettek, mivel a vegyi fegyverek alkalmazását tiltják a nemzetközi egyezmények. Moszkva korábban azt is állította, hogy Ukrajna szintén vegyi fegyvereket gyárt különböző laboratóriumokban, ám ezt az állítást máig sem sikerült bizonyítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio