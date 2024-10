Mit akar elérni Izrael a Libanon elleni invázióval? - Ez a 3 legfontosabb stratégiai cél

Tegnap este masszív tüzérségi támadást indított az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a libanoni határ túloldalára, hajnalban pedig beléptek az izraeli katonák Libanon területére. Az offenzívát a jelek szerint a 98-as számú deszantos dandár vezeti, de érkeztek eddig nem megerősített hírek arról is, hogy izraeli páncélosok is megindultak északnak.

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.We will continue fighting to achieve all goals of the war including pic.twitter.com/eoSDaYbRvo