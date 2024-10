Történelmi rekordot döntött az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb volt elnöke

Az Axios szerint Jimmy Carter tiszteletére rendezvénysorozatot terveznek a szülővárosában, a Georgia állambeli Plainsben. A Georgia Public Broadcasting csatorna ma este "Jimmy Carter 100: A Celebration in Song" (Egy dalba zárt ünnep) címmel különkiadást fog sugározni a volt elnök, georgiai kormányzó, emberi jogi és humanitárius aktivista, illetve mogyorótermelő életének és örökségének felelevenítése céljából.

Az AP azt írja, az Egyesült Államok 39. elnöke az elmúlt 19 hónapot otthoni hospice-ellátásban töltötte szülővárosában. James Earl Carter Jr. 1924. október 1-jén született Plainsben, ahol 100 évéből több mint 80 évet élt. Születésnapját várhatóan ugyanabban az egyemeletes házban ünnepli, amelyet feleségével, Rosalynn-nel az 1960-as évek elején építettek – még azelőtt, hogy megválasztották volna Georgia állam szenátusába.

Carter egyetlen elnöki ciklusát 1977 és 1981 között töltötte, majd több mint négy évtizeden át vezette a Carter Központot, amelyet 1982-ben alapított feleségével, hogy "békét teremtsen, küzdjön a betegségek ellen, és reményt építsen." Az egykori first lady, aki szintén Plainsben született, tavaly novemberben 96 éves korában halt meg.

