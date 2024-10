Újabb kínai autógyártó tör be Európába - Elképesztő tervei vannak

A Changan már megtette az első lépéseket európai terjeszkedése felé. Németországban és Hollandiában leányvállalatokat hozott létre, a müncheni székhelyű Changan Automobile Deutschland GmbH szeptember eleje óta működik.

A vállalat tervei szerint az első négy célország, ahol elektromos járműveivel megjelenik, Norvégia, Dánia, Németország és Hollandia lesz.

2025 elején Svájcban, Svédországban és Finnországban, majd jövő júliusban az Egyesült Királyságban is megjelennek. A tervek szerint 2026-ban Spanyolország és Olaszország következne.

A kínai autógyártó már 2023 novemberében bejelentette, hogy Deepal márkájú elektromos járműveit Európában is értékesíteni fogja. A csungkingi székhelyű Changan több elektromosautó-márkában is érdekelt Kínában. Többségi tulajdonosa például az Avatr márkának, amelyben a CATL akkumulátorgyártó is részesedéssel bír. Emellett a Qiyuan (más néven Nevo) márka alatt is kínál elektromos autókat hazájában.

Az első Európába szánt modell, a Deepal S07 egy középkategóriás elektromos SUV, amelyet idén áprilisban mutattak be Kínában. A 4,75 méter hosszú jármű méretei a Tesla Model Y-éhoz hasonlóak, tengelytávja 2,90 méter. Csomagtere 570 és 1510 liter között változtatható, emellett egy 125 literes első csomagtartóval rendelkezik.

A hajtásrendszert illetően Kínában két tisztán elektromos változatot kínálnak. Az egyik 190 kW-os hátsókerék-hajtással és 69 kWh-s akkumulátorral rendelkezik, ami 520 kilométeres hatótávot biztosít. A másik változat 80 kWh-s akkumulátorral 628 kilométert tud megtenni egy töltéssel, de teljesítménye csak 160 kW.

Kínában az S07 ára 169 900 és 212 900 jüan között mozog, amely körülbelül 8,6 millió és 10,9 millió forintnak felel meg.

Azt még nem tudni, hogy a Changan mennyit kér majd az elektromos SUV-ért Európában.

Európa kulcsfontosságú mérföldkövet jelent a Changan globális terjeszkedési stratégiájában

- nyilatkozta Leevon Tian, a Changan Automobile Europe Holding B.V. vezérigazgató-helyettese.

A Changan 1984 óta gyárt autókat, és eddig több mint 20 millió járművet állított elő. A vállalat már 2003-ban megnyitotta saját tervezőközpontját Torinóban, majd 2010-ben az Egyesült Királyságban, 2021-ben pedig Németországban is létesített telephelyet.

Címlapkép forrása: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images