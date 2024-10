Videó: rakéta csapott Izrael központjába, hatalmas robbanás rázta meg Kfar Kászim városát

A rakétát a Hezbollah lőtte ki, Jeruzsálem közlése szerint semmilyen katonai célpont nem volt a régióban, az iszlamista szervezet válogatás nélkül lőtt egy civil területet.

A Hezbollahot nem érdekli, kit hogyan. Csak azzal foglalkoznak, hogy bajt okozzanak az izraelieknek

– kommentálta X-en az izraeli haderő.

A missile fired by Hezbollah at Israel fell directly in Kfar Qassem, an Arab village in central Israel, after Hezbollah once again fired projectiles at central Israel.Hezbollah doesnt care who, or how. They only care about harming Israelis. pic.twitter.com/VHIRdFX3b7