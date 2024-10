Eddig nem látott felvétel: bevetette Kijev a legújabb fegyverét, így még nem semmisült meg orosz harckocsi

Ukrajna még szeptember elején vetette be először az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb újításának számító filléres dróneszközök új családját. Az új fejlesztés lényege, hogy a drón a célpont fölé repül, és égő termittel borítja a célterületet.

Az új dróncsalád villámgyorsan kezdett el terjedni a frontokon (bár a legtöbb felvételt továbbra is a „Hrone csoport” osztja meg), több alakulat is elkezdte használni az új megoldást. Sőt, az új dróncsalád a „Sárkány lehelete” nevet is megkapta.

A legújabb égő termites drón-felvételt a 30. ukrán gépesített dandár osztotta meg. A videón jól látszik, miután megbénították a támadó orosz harckocsit, egy drón segítségével égő termitet szórnak a páncélosra. A Sárkány-drón támadását követően orosz tank nem sokkal később kigyulladt, és felrobbant.

Soldiers of the 30th Separate Mechanized Brigade shot down a Russian tank and then burned it with a drone containing a thermite mixture, probably the first documented case of a dragon drone striking Russian armored vehicles. pic.twitter.com/PmBrgHt8N7