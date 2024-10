Műholdképen a pusztítás: úgy látszik, nagyon betalált egy iráni rakéta

Az épület körül nagy törmelékdarabok látszanak szétszóródva.

Bár hivatalosan nem lehet tudni, mi okozta a pusztítást, a dél-izraeli Nevatim légibázis a keddi iráni rakétatámadás egyik kimondott célpontja volt, így gyanítható, hogy a hangárt iráni rakéta találta el.

Satellite images appear to reveal that Iranian missiles struck and damaged a building at Israels Nevatim air base. The images, captured on Wednesday, show significant roof damage to a series of buildings located near the main runway, with large debris scattered #BREAKING