Megérkeztek az első felvételek a lebombázott orosz légibázisról

Az oroszországi Voronyezs régióban található katonai repülőteret még csütörtök hajnalban támadta meg az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU), más ukrán egységekkel együttműködve.

Boriszoglebszk az orosz Szu-35 és Szu-34-es harci repülőgépek állomáshelye, a támadás napján megjelenő első videók alapján úgy látszott, hogy a támadás kifejezetten sikeres volt.

A most megjelent műholdfelvétel alapján két helyen azonosíthatóak nagyobb tűz nyomai, mindkét hely a kifutópálya környékén található.

Satellite images of the consequences of the attack on the Russian Air Force Base #Ukraine