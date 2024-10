Retteghet Irán: térkép jelent meg Izrael megtorlócsapásának célpontjairól

Irán a világ hetedik legnagyobb nyersolaj előállítója, ez pedig egy elég komoly problémát is okoz Teheránnak: történetesen azt, hogy az olaj és gázlelőhelyek, ezzel együtt pedig az energetikai infrastruktúra döntő többsége az ország délnyugati, tehát Izraelhez közel eső területén fekszik.

Here is a map of all gas & oil reservoirs in . It seems as if the reservoirs are all concentrated in the southwest of the country, and luckily for Israel, they fall well-within the ranges for a Jericho-2 ballistic missile strike. Will this be their retaliation? #Iran