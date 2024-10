Hát itt meg mi történt? Videók érkeztek, Oroszország saját vadászgépe lőtte ki az orosz csúcsfegyvert

Ukrán és orosz források egyaránt beszámoltak egy repülőgép lezuhanásáról a donyecki fronton, Konsztantyinovka térségében. A helyszínről rövid időn belül számos fotó és videófelvétel került nyilvánosságra, amelyek alapján egyértelművé vált, hogy egy orosz repülőgép zuhant le ukrán ellenőrzés alatt álló területen.

Video from the crash site of a Russian Su-25 which was downed this morning in the Kontantynivka area, Donetsk front. Aircraft crashed on the territory controlled by Ukrainian forces. https://t.co/BGKwfcYN8e

Kezdetben tévesen Szu-25-ös vadászgépként azonosították a roncsokat, azonban hamar feltűnt egy szokatlan álcázási minta, amely nem jellemző erre a típusra, a lezuhanó roncs alakja pedig nem egyezett a Szu-25 géptörzsének alakjával. További videófelvételek kerültek elő, amelyek azt mutatták, hogy a gépet egy másik orosz repülőgép lőtte le tévedésből.

A roncsokról készült tisztább fotók közzétételével végül sikerült azonosítani a lezuhant eszközt:

egy Szuhoj Sz-70 Ohotnyik-B típusú, pilóta nélküli harci lopakodó repülőgép (UCAV) zuhant le.

Az Ohotnyik (jelentése: Vadász) nehéz támadódrón fejlesztése még 2011-ben indult meg, így Oroszország legfejlettebb katonai gépei közé tartozik.

️A brief description of the entire incident with the crash of the Russian aircraft in one post: About two hours ago, reports began to appear in both Ukrainian and Russian sources about the downing of an aircraft in the Konstantynivka area, Donetsk front. Almost immediately https://t.co/iG5vdbCb73