Ez nagyon fájhat Oroszországnak: rettegett fegyverét szállította a lelőtt lopakodó gép

Korábban beszámoltunk róla, hogy Oroszország a hétvégén, baráti tűzben semmisítette meg egyik legmodernebb, lopakodó pilóta nélküli repülőgépét (UCAV), egy Szuhoj Szu-70-es Ohotnyik-B-t, a donyecki Konsztantyinivka térségében.

Az Ohotnyik-B az orosz védelmi minisztérium egyik csúcsfegyverének számít, habár a rendszer még igazából tesztfázisban van: az elképzeléseket 2009-ben mutatták be, a fejlesztést 2012-ben kezdte a Szuhoj, 2019-ben pedig végrehajtották az első, 20 perces tesztrepülést is.

Nyílt információk szerint az orosz védelmi minisztérium 2021-ben rendelt újabb prototípusokat, a sorozatgyártás pedig 2024 végére, vagy 2025 elején kezdődhet meg. Elképzelhető, hogy Moszkva addig is harctéri körülmények között igyekezett tesztelni az új rendszert, vagy épp az, hogy a sorozatgyártás első példányai megérkeztek a frontra.

A friss felvételek alapján a fegyver roncsai között megtalálták egy UMPB D-30SzN siklóbomba maradványait.

