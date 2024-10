Ennek nem fognak örülni Moszkvában: Black Panthereket vásárolhat Oroszország egykori szövetségese

Örményország védelmi minisztere, Szuren Papikjan Dél-Koreában járt, ahol K2 Black Panther típusú harckocsik esetleges beszerzéséről tárgyalt – írta meg a dél-koreai Chosun Biz információira hivatkozva több haditechnikával foglalkozó lap.

A K2 Black Panther Dél-Korea legjobb és legmodernebb, saját fejlesztésű harckocsija. Sokan ár-érték arányban a világ legjobb jelenleg értékesített tankjának tartják, hiszen rengeteg high-tech innovációt tartalmaz, de olcsóbb, mint a modernebb Leopard 2-esek vagy amerikai Abrams harckocsik. A Black Panther az európai piacra is betört: Lengyelország 1000 darabot vásárol a harcjárműből, miközben Románia épp most mérlegeli a beszerzést.

Örményország sokáig kizárólag Oroszországtól vásárolt haditechnikai eszközöket, a jelenlegi kormány azonban elfordult Moszkvától, mivel nem tudták megvédeni az örmények lakta Hegyi-Karabah régiót Azerbajdzsán támadásától.

Jereván a szakítást követően főleg Franciaországtól és Indiától kezdett el vásárolni fegyvereket.

Dél-Korea esetleges megjelenése, mint beszállító, komoly újdonság, hiszen Örményország eddig nem vásárolt fegyvereket az ázsiai országtól. A K2 állítólag azért érdekli kifejezetten Jerevánt, mert a harckocsi remek terepjáró képességei elengedhetetlenek a hegyes, sziklás kaukázusi katonai műveletekhez.

Bár Örményország és Azerbajdzsán az elmúlt hónapokban több lépést is tett a békülés felé, a két szomszédos állam ellenséges viszonya állandó feszültségforrás a régióban. Jereván nyilván be akarja biztosítani magát egy esetleges, Azerbajdzsánnal folytatott nyílt háború esetére, az orosz technika pedig közel sem hozta a várt eredményeket a 2020-as konfliktus során.

Jereván egyelőre nem kommentálta hivatalos kapacitásban a beszerzésről felröppent híreket.

Címlapkép: ROK Ministry of National Defense's public work is used according to Korea Open Government License (KOGL) (KOGL Type 1), via Wikimedia Commons