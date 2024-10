Történelmi szivárogtatás történhetett az Apple-nél: orosz szál húzódhat az ügy mögött

Az Apple szeptemberi bemutatóján többek között az új iPhone, iPad és AirPods szériáról is lerántotta a leplet, azonban az Apple MacBook Pro modellek hivatalos bemutatására az előzetes jelzések szerint novemberig várniuk kell a felhasználóknak.

Azonban, a jelenlegi körülmények szerint nagyon úgy fest, hogy szivárogtatásokon keresztül orosz tartalomgyártókhoz már eljuthatott az Apple új felső kategóriás laptopja.

A hétvégén Mark Gurman, a Bloomberg újságírója hívta fel a figyelmet egy orosz YouTube-csatorna, a Wylsacom által közzétett videóra. A felvételek hitelességét azért nehéz megállapítani, mivel egy olyan laptop látható a videóban, amely külsőre megegyezik a jelenlegi M3-as chippel felszerelt MacBook Pro modellekkel, beleértve a csomagolást és a címkén szereplő háttérképet is.

Unconfirmed but looks fairly legitimate: a Russian YouTube channel claims to have the yet to be announced M4 MacBook Pro and gave it a full unboxing and hands-on. Weve seen prototypes leak early but never a full retail Apple device weeks in advance. https://t.co/LYrt68ZmEn — Mark (Gurman) October 6, 2024

A 13 perces videóban a készítő beállítja az eszközt és teljesítményteszteket végez rajta egy 2022-es MacBook Air mellett.

A bemutatott eredmények alapján úgy tűnik, hogy valóban az új modellről lehet szó, amely a várakozásoknak megfelelően főként belső fejlesztéseket tartalmaz.

Nem sokkal később egy másik orosz YouTuber, Romancev768 is közzétett egy hasonló videót. Ezen a felvételen már látható az eszköz technikai részleteit tartalmazó "About This Mac" ("Erről a Mac-ről") képernyő is, amely szerint a gép az új, M4-es processzorral van felszerelve.

If this is legitimate, this is an unprecedented breach at Apple. The backstory here will be fascinating. https://t.co/N0QSdGl430 — Mark (Gurman) October 7, 2024

Gurman X-bejegyzésében "példátlannak" nevezte a lehetséges kiszivárogtatást.

Egy másik, a The Verge által idézett, Apple ügyekben megbízható forrásnak számító X-felhasználó, ShrimpApplePro posztjában azt írta,

információ szerint egyes eladóknál már 200 darab van az új MacBookból, amivel ez lehet a legnagyobb raktári szivárogtatás az Apple-nél.

Az Apple egyelőre nem kommentálta a kiszivárgott információkat és videókat.

Az Apple az orosz-ukrán háború kitörését követően hivatalosan kivonult az orosz piacról, azonban a környező, nem szankcionált országok piacairól, emelt áron megjelennek a san francisco-i gyártó termékei a viszonteladóknál.

