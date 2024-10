Videó: kiderült, mit tud a széttuningolt Leopard 1-es az orosz páncéltörők ellen

Ukrajna nagyjából 200 Leopard 1A5-öst kapott eddig Németországtól, Hollandiától és Dániától. Az 1960-as években fejlesztett harcjárműveket sok kritika éri, mivel

páncélvédettségük nagyon alacsony és még egy rakétagránátvetővel is át lehet lőni őket.

Az ukrán haderő sokat dolgozott azon, hogy növelje a Leopard 1-esek túlélőképességét: reaktív páncélzattal, drónvédelmi ketrecekkel szerelték fel a német tankokat. Ettől függetlenül eddig elég ritkán láthattuk a régi német páncélosokat éles bevetésen, mivel a kijevi vezetők is tisztában vannak a harcjármű hiányosságaival.

Most úgy néz ki, Kurszk megyében mégis elkezdték a régi harckocsikat alkalmazni az ukránok, eddig láthatólag inkább kevesebb mint több sikerrel. Orosz drónfelvétel érkezett, melyen egy lángoló, harcképtelen Leopard 1A5-ös látható; úgy néz ki, a gépet a tornyán érte találat.

A Leopard 1A5 tank equipped with Kontakt-1 Explosive Reactive Armor (ERA) and a knife trawl was reportedly destroyed in the Kharkiv region amid ongoing fighting. The Leopard 1A5, an older generation main battle tank, has been utilized by Ukrainian forces as part of military aid, pic.twitter.com/7LRR4ecePl