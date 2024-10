Csúnya baki vagy zseniális akció? Németország és Dánia partjainál húzott merészet Oroszország

Még május végén számolt be róla néhány orosz portál, hogy az 1987-ben épült, Project 07452 típusú „Csuszovoj” kémhajó nagyjavításra érkezett a balti-tengeri Kronstadt (Szentpétervár mellett) kikötőjébe.

A hajó, a nagyjavítást követően október elején ismételten útnak indult, vélhetően azért, hogy visszatérjen az állomáshelyére, Kolába. Ugyanakkor a feltételezett kitűzött célt nem érte el, mert a Kattegat szorosban, Dánia partjainál lényegében lerobbant. A hajó útjáról elérhető nyílt adatok szerint a Kattegat szorosban először lelassult, majd megállt és sodródni kezdett.

Russian intelligence vessel Chusovoy broke down in Kattegat last week. After a few days at anchor she was escorted back under own power by tug SB123.Chusovoy was on her way from a whole summer overhaul in Kronstadht.They received the normal NATO escorts. Presently SE Bornholm pic.twitter.com/i7wML2v0EN