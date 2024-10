Nagyon ideges a Demokrata Párt - Mégis mi történik Kamala Harris körül?

A Demokrata Párt tagjai nagyon idegesek, mivel Kamala Harris elnökjelölt számai nem mozdulnak el érdemben a rivális Donald Trump népszerűségétől, illetve túl sok ismeretlen van a mostani választás menetében – írja a The Hill.

Harris pártjából gyorsan elfogyott a lelkesedés, főleg azért, mert nem tudta fenntartani a demokrata elnökjelölt a kezdetben látható népszerűség-emelkedést a pollokban,

egy hónappal a választás előtt még mindig úgy néz ki, hogy nagyon szoros lesz a meccs

– írja a Hill.

Az amerikai politikai lap rámutat: Harris nem tudja megfelelően megszólítani a férfi szavazókat, illetve sok teljesen példátlan dolog történt a választás során. Ilyen az, hogy egy afrikai-indiai hátterű nő a jelölt, hogy kétszer is megpróbálták megölni az egyik jelöltet, hogy egy volt elnök újraindul, miután legyőzték egyszer, hogy a Demokrata Párt két hónappal a választás előtt lecserélte a jelöltjét.

Ha nem vagy ideges, nem figyelsz eléggé”

– mondta a lapnak Jamal Simmons demokrata stratégiai tanácsadó, aki egy ideig Harris csapatában is dolgozott.

A legtöbb poll Harris enyhe előnyét méri országosan, a csatatér-államokban viszont rendkívül kiélezett a helyzet. A 270toWin összesítése szerint a 8 legfontosabb billegő államból négyben Trump, négyben Harris áll nyerésre.

Címlapkép: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons