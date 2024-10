Nyári meleg jön Magyarországon: 27 fokos hőség is lehet!

Csütörtök délután hidegfront érkezik Magyarországra, de előtte még sok napsütésre lehet számítani - írja Facebook -oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. A következő napokban akár 27 fok is lehet.

Csütörtökön hidegfront érkezik a késő délutáni órákban, de érkezése előtt napközben még sok napsütésre számíthatunk. A déli óráktól borul majd be az ég északnyugat felől, de a Tiszántúlon csak estétől várható felhőzetnövekedés.

Hozzáteszik: a csapadékhajlam is csak késő délutántól nő, akkortól nyugat felől eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A Dunántúlon már ma este egyre többfelé erőre kap a délnyugati szél, a legerősebb széllökések az éjszaka második felében a Bakonyban, csütörtök délelőtt az Alpokalján, a Kisalföldön is elérhetik, meghaladhatják helyenként a 70-75 km/h-t.

Az erőteljes melegedés is folytatódik, délután már helyenként a 27 fokot is elérheti a maximum-hőmérséklet.

Pénteken átvonul felettünk a hullámzó hidegfront, zárt felhőzetével kelet felé, így napközben már keleten is szűnik a csapadék.

A front mögött még több órás napsütésre számíthatunk, illetve fátyol-, és gomolyfelhőkre. A Tisza sávjában még egy összeáramlási zóna is kialakulhat, amely mentén további záporok képződhetnek. Pénteken már északnyugati lesz a légáramlás, erős lökésekre a Dunántúlon és északkeleten számíthatunk.

Az északnyugati áramlás révén pedig a hűvösebb levegő szabad utat nyer, megtorpan a melegedés, a csúcsérték ezen a napon már 15, 22 fok között várható.

