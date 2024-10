Nagy lehet a baj Ukrajnában - Drasztikus lépést tett Zelenszkij

Az ukrán elnök felfüggesztette a sorozás alóli mentességek kiadását, miután kiderült, hogy 1,5 millió férfi kapott halasztást. Volodimir Zelenszkij november 15-ig leállította az új kérelmek elbírálását, és elrendelte a már kiadott mentességek felülvizsgálatát. A döntés hátterében az áll, hogy túl sok vállalat tudta lepapírozni az alkalmazottak mentességét a katonai szolgálattól - számolt be a New Voice of Ukraine