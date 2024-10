Törnek előre az oroszok a Donbaszban, újabb titkok derültek ki az Ukrajna elleni invázióról – Háborús híreink szerdán

Megérkezett Horvátországba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol Ukrajna és a délkelet-európai országok csúcstalálkozóján vesz részt.

Andrej Plenković horvát kormányfővel a további katonai együttműködésről és Ukrajna újjáépítéséről is tárgyalnak majd.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister and representatives of other countries in the region, and to participate in the third UkraineSouth East Europe Summit.With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation, @AndrejPlenkovic