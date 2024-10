Ismét meredek jóslatokkal állt elő az orosz-ukrán háború jövője kapcsán Aptij Alaugyinov tábornagy, a csecsen Ahmat különleges alakulat vezetője. Azt mondta az orosz médiának: Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt szerinte meg fogják ölni saját szövetségesei.

Alaugyinov parancsnokként és influenszerként is fontos szerepet játszik a háborúban: az Ahmat különleges egységet irányítja, amely számos fontos csatából (pl. Bahmut, Kurszk, Kijev ostroma) kivette a részét. Emellett rendszeresen nyilatkozik az orosz médiának is a frontvonal eseményei mellett arról is, hogy milyen kimenetelekre számít a háború bizonyos eseményeiben.

Alaugyinov most arról beszélt a Rosszija-1-nek, hogy

szerinte meg fogják ölni Volodimir Zelenszkijt saját szövetségesei.

Alaugyinov szerint a nyugati országok adják majd ki erre a parancsot, hiszen „számos bűncselekményt látott” az ukrán vezető, illetve nem hozta a várt eredményeket sem a frontvonalon az ukrán haderő.

Alaugyinov úgy látja, Zelenszkij „most szenved,” mivel a saját bizalmasai is egyre inkább úgy látják, hogy „Oroszországot nem lehet legyőzni.” Arra is kitért, hogy szerinte „pánikolnak” a Kurszk megyébe vezényelt ukrán katonák.

Alaugyinov rendszeresen tesz vad jóslatokat az ukrajnai háborúval kapcsolatosan: többször is hangoztatta például korábban, hogy szerinte 2024-ben vége lesz a háborúnak és Oroszország győzni fog. Még azután is hangoztatta ezt az állásfoglalást, hogy az ukrán haderő betört Kurszk megyébe.

