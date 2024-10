Felfedte az orosz célokat a brit katonai hírszerzés: kíméletlenül nehéz hetek várnak Ukrajnára

A jelentés szerint továbbra is az Avgyijivka–Pokrovszk-szektor az oroszok fő hadszíntere, és nagyszámú műveletet láthattunk itt az elmúlt héten.

Nagyon valószínű, hogy az oroszok egy Pokrovszk elleni támadás feltételeit akarják megteremteni.

Az orosz erők részlegesen már körülzárták Szelidove városát, és a következő hetekben meg akarják szerezni a települést.

Ugyanebben a szektorban Oroszország újabb területeket hódított meg Toreck város központjában. Ugyanakkor az előrehaladásuk lassú, és az orosz erők sebezhetők az ukrán ellentámadásokkal szemben.

Vuhledár október eleji megszerzését követően az orosz erők csak kisebb mértékben haladtak tovább.

Zaporizzsja megyében bizonyos jelek arra utalnak, hogy az oroszok újjá akarják éleszteni támadó műveleteiket a szektor keleti részén.

Az orosz erők bevették Kamianszke települést, amely az oroszok által megszállt Melitopol, illetve az ukrán kézen lévő megyeszékhely, Zaporizzsja városa közötti főúton fekszik.

Ezen a területen a fronthelyzet már egy éve nem változik, és kérdés, hogy az orosz erők képesek lesznek-e további támadó műveletekre – írja a brit védelmi minisztérium, amely térképet is közölt a háború állásáról.

