Látványos videón az orosz-ukrán háború elmúlt egy éve

A cikk egy relatíve hosszú összefoglalót ad a háború elmúlt egy évének legjelentősebb eseményeiről is:

Az időszak az Avgyijivka elleni támadással kezdődött, amely az első hónapokban kifejezetten lassan haladt, februárra azonban – főként az akadozó amerikai támogatás miatt kialakult krónikus lőszerhiány miatt – a város elesett.

Ezt követően a támadás már sokkal nagyobb tempót vett a szektorban, és egészen

Kurahove-ig nyomultak előre az orosz csapatok – ez igazából a frontvonal legnagyobb változása.

Changes at the front in a year since the Russian offensive on Avdiivka, - DeepState and Donbas Realii pic.twitter.com/nmVcODR5kM