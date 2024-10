Figyelmeztetnek a tudósok: tomboló viharok pusztítanak, és csak rosszabb lesz

A héten híradások sora számolt be az Atlanti-térséget, és rendhagyó módon Európát is érintő hurrikánokról. A Milton hurrikánt Floridában történelmi evakuáció előzte meg, ahol a hatóságok az évszázad legnagyobb viharára készültek. A Miltonnal párhuzamosan, az amerikai kontinenst elkerülő, Európa felé terjedő Kirk hurrikán csütörtökön heves széllökésekkel érkezett meg Délnyugat-Európa partjaihoz, ahol több helyen is készenlétben állnak az esetleges árvízhelyzet miatt. Ahogy a legtöbb extrém időjárási jelenségnél, a hurrikánok esetében is kulcsszerepe van a globális felmelegedésnek, és a szakemberek szerint a jövőben nem csak a észak-amerikai és a Karibi-térséget fenyegethetik a hasonló veszélyek. Elsőre ugyan meglepőnek tűnhet hurrikánok Európára gyakorolt hatásáról beszélni, a klímaváltozás következményeként a tudományos megfigyelések szerint a jövőben egyre gyakoribbá válhatnak az extrém viharok az európai kontinensen is.

2024-es hurrikánszezon: az USA keleti partjai mellett már Európában is érezhető volt

Elnézést kérek, ez egyszerűen borzalmas

- mondta elérzékenyült hangon egy BBC-nek nyilatkozó meteorológus, miközben a Milton hurrikán részleteit elemezte a brit tévécsatornán. A szakember őszinte szavaiból érzékelhető, hogy a Milton erőssége tényleg történelmi jelentőségű.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a hét elején Floridában lakosok tízezreinek kellett elhagyniuk otthonaikat az Atlanti-térségben készülődő, 280 kilométer/óra feletti széllökéseket is produkáló Milton hurrikán miatt.

Floridai illetékesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a tengerparton tartózkodni a vihar partot érésének idejében halálos veszélyt jelent. Florida történetének legnagyobb kitelepítési művelete miatt a tengerpartról a szárazföld belseje felé, valamint az észak és nyugat felé vezető autópályákon hosszú közlekedési dugók alakultak ki.

Wow! Check out this bumper-to-bumper clip from an I-75 Live Traffic Cam just now looking East away from Naples, as residents Evacuate. Notice the National Guard moving in as Cat 5 approaches the state. #Florida — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) October 8, 2024

A floridai rendőrség vezetőjének sokkoló szavakkal igyekezett meggyőzni a lakosságot a vihar veszélyességéről: azt kérte azoktól, akik a felszólítás ellenére nem hagyták el a hurrikán által veszélyeztetett lakhelyüket,

írják rá testükre a nevüket, hogy a vihar elvonulása után könnyebb legyen majd őket azonosítani.

Ugyan a vihar a csütörtöki partot érés idejére már hármas erősségűvé gyengült, így is rendkívül erős széllökésekkel és rengeteg csapadékkal érkezett meg Floridába helyi idő szerint a hajnali órákban.

A pusztítás mértékét jól szemlélteti, hogy a szél még a helyi baseball stadion, a Tropicana Field tetejét is megrongálta, pedig az épületben szerették volna később kialakítani a védekezést irányító csapatok főhadiszállását.

roof ripped off by in Tampa St. Pete #TropicanaField — WxChasing- (Brandon) October 10, 2024

A Milton előtt kialakuló, az Atlanti-óceán középső térségében még négyes kategóriájú Kirk hurrikán az észak-amerikai partokon nem okozott károkat. Azonban a vihar az előrejelzéseknek megfelelően keleti irányba tolódott tovább, majd a hét közepén elérte Nyugat-Európát.

Ugyan az Délnyugat-Európában - főleg Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában - lesújtó időjárási képződmény csak "ex-hurrikán" kategóriába tartozott, csütörtökön több államban is heves esőzésekre, árvizekre hívták fel a figyelmet.

A Reuters tudósítása szerint a francia állami meteorológiai szolgálat figyelmeztetett, hogy a Pireneusi hegységekben 120-150 km/h sebességű széllökések várhatóak, és Párizs környékén akár 90 mm eső is hullhat, ahol a telített talaj miatt fennáll az árvízveszély.

The swathe of largest rainfall totals from Kirk will likely be found in northwest Spain & Portugal and along a corridor cutting through Northern France into Belgium, Luxembourg and Western parts of Germany. pic.twitter.com/ADVsprD9L5 — Scott (Duncan) October 8, 2024

Milyen hatással van az éghajlatváltozás a Föld vizeire?

Elsőre szörnyű véletlenek sorozatának tűnnek a jelenleg pusztító, különösen erős viharok, azonban a tudomány szerint a jövőben

az embereknek hozzá kell szokniuk az egyre szaporodó extrém időjárási jelenségekhez, köztük a gyakori hurrikánokhoz is.

Ennek oka pedig a globális felmelegedésben keresendő. A bolygó klímájának megértéséhez fontos észben tartani, hogy egy nagyon komplex rendszerről van szó, amelyben sok tényező van hatással egymásra. Az óceánok felmelegedése például a teljes Föld, beleértve a tengerektől távol fekvő szárazföldi régiók hőmérsékletét is képes befolyásolni.

Joaquim Garrabou, a barcelonai Tengeri Tudományok Intézetének kutatója elmondta, hogy a tengerek a Föld felesleges hőjének 90 százalékát, valamint a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a légkörbe kerülő, üvegházhatású gázok, köztük a szén-dioxid mintegy 30 százalékát is képesek semlegesíteni. Ez a rendszer hatékony védelmet nyújt a bolygónak a még durvább éghajlati hatásoktól.

Ezt a védelmet az óceánok és a tengerek azonban csak egészségesen tudják biztosítani, és mostanra az óceánokat egészségtelen és diszfunkcionális állapotba sodortuk

- hangsúlyozta Garrabou.

A sarkvidéki jég is fontos szerepet tölt be az ökoszisztéma fenntartásában. A jég por- és szénszennyezésmentes kristályos alakja ugyanis növeli a fényvisszaverődést, illetve párolgásával hűti a bolygót, fenntartva annak átlaghőmérsékletét. A globális felmelegedés kártékony hatással van ezekre a területekre is, amelyek az átlagnál sokkal gyorsabban melegednek: az Északi-sarkvidék évtizedenként 0,75 Celsius-fokos, a Jeges-tenger térsége pedig 1971 és 2019 között 3,1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést produkált a legfrissebb felmérések szerint, utóbbi a globális átlag háromszorosa.

Ráadásul ez egy öngerjesztő folyamat: a kutatók megállapították, hogy a felmelegedéssel párhuzamosan a jég kristályos szerkezete, összetevői is megváltoznak. Ennek folyományaként megnövekszik a jégen élő mikrobák és algák aktivitása, amely mind a jégtakaró méretének és fényvisszaverő-képességének csökkenéséhez és a dark ice jelenséghez járul hozzá. A mikrobák és algák ugyanis olyan pigmenteket hoznak létre, amelyek elősegítik a napenergia elnyelését és gátolják a jég visszafagyását. Ráadásul a felolvadó és visszafagyó jégkristályok elveszítik tüskés alakjukat, ezzel tovább csökken a fényvisszaverő képességük. A műholdas adatok pedig azt mutatják, hogy a jég a sarkvidéki peremterületeken 5 százalékkal sötétebb, az évszázadok során csapdába ejtett részecskék koncentrálódása miatt. Ehhez a jelenséghez leginkább az európai gyárak por és füst jellegű szennyezőanyag-kibocsátása járult hozzá.

A kutatók szerint ezért az egyre gyakoribb, rendkívül magas hőmérsékletű, tartós nyári hőhullámok hatására a tehetetlen víztömeg jelentős hőt halmoz fel.

Ahogy azt már több cikkünkben is említettük, a globális felmelegedés már történelmi skálán nézve is látványos átlaghőmérséklet-emelkedést okoz a szárazföldi régiókban. Arra is van esély, hogy 2024 a modern meteorológiai mérések kezdete óta a legmelegebb év legyen a történelemben, az eddigi rekorder tavalyi évet túlszárnyalva. Az egyre jelentősebb felmelegedés természetesen az óceánok vizére is hatással van. A kutatók óceáni hőtartalomnak nevezik a globális felmelegedés miatt a Földön keletkező hőtöbbletet. Ben Noll, új-zélandi meteorológus X-bejegyzésében látványos animációt tett közzé az elmúlt években tapasztalható óceáni hőmérséklet emelkedésről. Ezen az látszik, hogy az elmúlt 66 év alatt 2023-ban volt a legmagasabb az óceánok hőtartalma, 2024 pedig másodikként követi a különösen forró tavalyi évet.

Upper ocean heat content in the Atlantic during the last 66 years... pic.twitter.com/17VS0MeYcT — Ben (Noll) October 8, 2024

A tengerekben nyaranta felhalmozódó hő pedig ősszel van igazán nagy hatással az időjárásra. A víz az őszi lehűlés megérkezésével párologni kezd, a víz felszínén elhelyezkedő meleg, magas páratartalmú levegő pedig felemelkedik a légkörbe. Ez a folyamat hozzájárul a felhők, majd a heves esőzések és zivatarok kialakulásához. A meleg tengeri levegő és a felső légkörből érkező hideg levegő találkozása pedig kedvez a heves légköri jelenségek kialakulásának, többek között a hurrikánoknak is.

Jól példázza ezt a szeptember második felében Közép-Európára lecsapó Boris-ciklon is, amely számos országban, többek között Magyarországon súlyos árvizekhez vezetett. Ahogy azt az áradások okairól szóló elemzésünkben is bemutattuk, a nyári hőhullámok alatt felmelegedő Földközi-tenger erős párolgása nagy hatással volt az Európa felé érkező csapadékos időjárásra.

Az így képződő viharok mindemellett lassabban is haladnak, ami azt jelenti, hogy az egy területre jutó csapadék mennyisége is több lesz. Ráadásul ez nem csak a lassabb tempó miatt igaz: a klímaváltozás ugyanis a viharok csapadékmennyiségét is növelheti. Mivel a melegebb légkör több nedvességet képes megtartani, így sokkal több vízgőz gyűlik össze az ilyen ciklonok belsejében.

A jelenlegi kilátások szerint tehát az éghajlatváltozás hatására a hurrikánok a jövőben csapadékosabbak, gyakoribbak, így összességében intenzívebbek lesznek.

Mit nevezünk hurrikánnak és hogyan alakulnak ki?

Az Egyesült Államok Nemzeti Óceáni Szolgálata (NOA) szerint a hurrikánok receptje egyszerű, mindössze négy összetevőre van hozzá szükség:

Előzetes időjárási zavar: Ez leggyakrabban alacsony nyomású levegő által létrehozott trópusi hullámként indul el. Felmelegedett tengervíz: Az 50 méteres vízmélységig legalább 26,5 Celsius-fokos vízhőmérséklet elég ahhoz, hogy erős vihar alakuljon ki. Zivatartevékenység: A kialakuló zivatarok képesek az óceán hőjét "hurrikán-üzemanyaggá" alakítani. Alacsony szélnyírás: A szélnyírás az a jelenség, amely során a szél iránya, a sebesség megtartása mellett hirtelen megváltozik. Ha a szélnyírás alacsony, tehát nem történnek gyors változások az irányában és az erősségében, a vihar könnyen erősödik hurrikánná.

Azonban azt a szakemberek hozzáteszik, hogy bár ezek a tényezők hozzájárulnak a hurrikánok kialakulásához, nem 100 százalék, hogy ezek fennállása esetén tényleg örvénylő vihar jön létre.

A meleg tengervíz elpárolgásával az óceán hőenergiája a légkörbe jut, ez pedig képes felerősíteni a trópusi területeken kialakuló zivatarokat. Az így kialakuló zivatarból kifújó szél összetorlaszolja a levegőt, ami elősegíti a következő zivatarcella kialakulását, így növelve folyamatosan a trópusi viharok méretét.

A trópusi égövben kialakuló viharok mindegyike ezen jelenségek által jön létre, azonban a nagy kiterjedésű légörvények különböző neveket kapnak attól függően, hogy hol és hogyan alakulnak ki. Az Atlanti-óceán vagy a Csendes-óceán középső, keleti és északi részén kialakuló viharok, csak abban az esetben tekinthetőek hurrikánnak, ha a sebességük eléri a legalább 119 kilométer/órát. A hasonló képződményeket Kelet-Ázsiában a Csendes-óceán északnyugati része felett kialakulva már tájfunnak, míg az Indiai-óceán és a Csendes-óceán déli része felett ciklonnak nevezik.

A légörvényeket az erősségük szerint is kategorizálják a szakemberek. A viharok a Saffir-Simpson-féle skála alapján 5 kategóriába eshetnek: a legkisebb kategóriába a 120-153 km/óra közötti, a legnagyobb, ötös erősségű kategóriába pedig a 252 km/óránál nagyobb szélsebességű trópusi viharok tartoznak.

A hurrikán és az őt létrehozó tenger kapcsolata kétoldalú: egyrészt a tenger hőenergiájával táplálja a hurrikánt, másrészt a hurrikán jelenléte lokálisan a tenger vízszintjének megemelkedéséhez vezet. A hurrikán belsejében fújó erős szél a tengervizet is a vihar központja felé sodorja, akár 5-10 méterrel is megemelve az átlagos tengerszintet. Abban az esetben, ha a hurrikán a szárazföld felé fordul, veszélyt jelenthet a fokozatosan mélyülő tengerpartokra, ahol akár hét méteres szökőárat is okozhat.

Hogyan hat az éghajlatváltozás a viharokra?

A Föld átlaghőmérséklete vészesen közelít a történelmi átlagtól való 1,5 Celsius-fokos eltéréshez, amelyet a szakemberek első átbillenési pontnak neveznek, mivel a hőmérsékletben bekövetkező ilyen mértékű változás már visszafordíthatatlan következményekkel jár.

A jelenlegi előrejelzések alapján nem létezik olyan forgatókönyv, ami szerint az évtized végére ne érnénk el ezt az átbillenési pontot.

Márpedig az elmúlt években megjelentett statisztikák és a következő évekre vonatkozó becslések nem sok jót jósolnak a partmenti területeknek: a Nature Communications által publikált, 2022 áprilisában megjelent tanulmány szerint a 2020-as atlanti-óceáni hurrikánszezonban az éghajlatváltozás 8-11 százalékkal növelte a hurrikán erejű viharok óránkénti csapadékmennyiségét.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) tudósai arra számítanak, hogy

2 Celsius-fokos felmelegedés esetén a hurrikánok szélsebessége akár 10 százalékkal is növekedhet.

A NOAA előrejelzései szerint a legintenzívebb, vagyis a 4-es vagy 5-ös kategóriájú hurrikánok aránya is mintegy 10 százalékkal nőhet ebben az évszázadban. Összehasonlításképpen: a viharok kevesebb mint ötöde érte el ezt az intenzitást 1851 óta.

A szakértők által végzett kutatások alapján a hurrikánszezon ideje és területi kiterjedése is változóban van: a trópusi viharok tipikus szezonideje korábban kezdődik, valamint a partot érésük északabbra húzódik a globális felmelegedésnek köszönhetően.

Az Egyesült Államokban Floridában érte el a legtöbb hurrikán a partot, a NOAA szerint 1851 óta több mint 120. Az utóbbi években azonban egyes viharok intenzitása a múltban tapasztaltakhoz képest északabbra éri el a csúcspontját, és a hurrikán is északabbra ér partot – ezt nevezik pólusirányú eltolódásnak. Ez a tendencia azért veszélyes, mert az északabbra fekvő partmenti városok infrastruktúrája nincs felkészülve az ilyesfajta viharokra.

Ami az időzítést illeti, hivatalosan a hurrikántevékenység Észak-Amerikában júniustól novemberig tart, és szeptemberben éri el a csúcspontját, a nyári felmelegedést követően. A Nature Communications folyóirat szerint, azonban az első nagyobb viharok most már több, mint három héttel korábban érnek partot az Egyesült Államokban, mint 1900-ban, és ezzel a szezon fokozatosan előbbre, akár már májusra tolódik. Ugyanez a tendencia érvényesül világszerte az ázsiai Bengáli-öbölben is, ahol 2013 óta a ciklonok a szokásosnál korábban, akár áprilisban és májusban is kialakulhatnak.

Ráadásul, a hurrikánok kialakulásának északra tolódása már Európát is fenyegeti: szakértők figyelmeztetnek arra, hogy az extrém meleg nyarat megélő európai lakosság az ősz beköszöntével, akár a Földközi-tenger felől érkező trópusi vihar erősségű széllökésekkel is kénytelen lesz számolni.

Az idei nyáron, augusztus 11-én a Földközi-tenger napi középhőmérséklete elérte a 28,68 Celsius-fokot, amivel a közelébe került a 2024-es 23,71 fokos rekordnak. A kutatók szerint a magas vízhőmérséklet a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezet a következő években a Földközi-tenger nyugati részén, de fokozódni fog a hurrikánok, vagy a hurrikánjegyekkel rendelkező ciklonok kialakulása is, ezzel pedig Európa olyan válsággal néz szembe, amit idáig nem tapasztalt.

A viharokat és a hurrikánokat nem tudjuk megelőzni, úgyhogy ideje elkezdhetünk alkalmazkodni a jövőbeli rendszeres jelenlétükhöz

- figyelmeztetett Caroline Jane Muller, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ kutatója.

