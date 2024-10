Hajszálnyira a pusztító háború: ellentmondást nem tűrő fenyegetést küldött az atomhatalom

Úgy gondoljuk, hogy a dél-koreai hadsereg áll a drónok behatolásával kapcsolatos incidensek mögött. Ismételten figyelmeztetünk, hogy ha ismét drónt látnak, azt úgy fogjuk tekinteni, mintha Dél-Koreából repülne, és a köztársaságunk elleni hadüzenetnek bélyegezzük, és saját belátásunk szerint fogunk cselekedni

– idézte a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA). A phenjani külügyminisztérium korábban elmondta, hogy csak októberben már háromsor is azt tapasztalták, hogy dél felől illetéktelen drónok hatoltak be a légtérbe. Az elmondások szerint a belépésük célja az volt, hogy propagandaanyagot szórjanak szét a lakosságnak.

Szöul tagadta a vádakat, szerintük, ha valóban meg is történtek az incidensek, akkor azokat nem a hadsereg, hanem magánszemélyek, esetleg valamilyen csoportok követték el azokat.

Az északiak szerint ez viszont képtelenség, mindenképpen valamilyen komolyabb eszközről volt szó, ezekhez kifutópályára volt szükség. Phenjan szerint egy ilyen fejlettségű drónt kizárólag az állam tud indítani. Az észak-koreai vezetés nem árult el részleteket arról, hogy mit fog jelenteni, ha esetleg egy újabb alkalommal is a légterébe merészkedik dél felől egy pilóta nélküli repülő, ám vélhetően ilyen esetben akár le is lőhetik az eszközöket, vagy valamilyen válaszlépést is megfontolhatnak. Ilyen esetben nagyon veszélyes egy esetleges eszkaláció lehetősége, emiatt pedig véres háború robbanhat ki a Távol-Keleten.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio