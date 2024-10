Kiakadtak az ukrán katonák: ömlik az amerikai technológia Oroszországba, elveszett Ukrajna legfontosabb előnye

Az amerikai lapnak nyilatkozó ukrán katonák szerint virágzik az orosz feketepiac, áramlanak az amerikai terminálok az orosz csapatokhoz, függetlenül a rájuk vonatkozó nemzetközi szankcióktól, ez pedig

döntő tényezővé vált az elmúlt időszakban tapasztalt orosz sikerek esetében.

Korábban Ukrajna egyik legnagyobb, és talán legjelentősebb előnyének számított, hogy Starlink terminálok tízezreinek segítségével meggyorsították az egységek, és a parancsnokságok közötti kommunikációt, amely nélkülözhetetlenné vált a modern háborúban. Oroszország azonban, - hasonlóan az amerikai technológiát felhasználva - megszüntette a technológiai szakadékot.

Elon Musks Starlink is being used by Russian forces near the frontline pic.twitter.com/FPizfq1fkz