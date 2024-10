Bemondta Zelenszkij: harmadik ország katonai harcolnak az orosz erők oldalán Ukrajnában

Látjuk, hogy Oroszország és az olyan rezsimek, mint Észak-Korea közti kapcsolatok egyre szorosabbá válnak. Itt nemcsak fegyverek átadásáról van szó. Valójában arról van szó, hogy embereket szállítanak át Észak-Koreából a megszálló katonai erőkhöz

– mondta az ukrán elnök. Hozzátette:

Kézenfekvő, hogy ilyen körülmények között a partnereinkkel fenntartott kapcsolatainknak is fejlődniük kell. A frontnak további támogatásra van szüksége. Több nagy hatótávolságú eszköz biztosításáról beszélünk Ukrajnának és csapataink hathatósabb támogatásáról, ami túlmutat katonai eszközök egyszerű listájánál

– fűzte hozzá.

We will continue presenting our strategy to compel Russia to peace to our European partners. The teams of our country and the teams of leaders, who have already been introduced to the Victory Plan, are continuing to work on the details. Joint actions are neededand they must be pic.twitter.com/x8wMiO3o7b