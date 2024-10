Félreérthetetlen üzenetet kapott a világ legsötétebb diktatúrája: tűpontos rakétacsapásokat gyakorol a RoKAF

Október 8. és 10. között tartott hadgyakorlatot a dél-koreai légierő (South Korean Air Force – RoKAF) a Sárga-tenger felett, ahol a nagy hatótávolságú német gyártmányú Taurus rakétákkal hajtottak végre manővereket. Közben a helyzet egyre feszültebb a Távol-Keleten: Észak-Korea fenyegetések sorával növeli az eszkaláció esélyét, Oroszország egyre aktívabb katonailag a régióban, Kína pedig váratlanul nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül.

A gyakorlatok során a RoKAF F-15K típusú vadászgépek bevetésével gyakorolta a Taurus éles bevetését. 400 kilométerre a céltól kilőtték a rakétát, erről pedig videófelvételeket is készítettek. Ezek az látható, hogy a repülőgép kioldja a fegyvert, majd az tűpontosan becsapódik egy vörös csillaggal jelölt célpontba.

A felvételekkel félreérthetetlen üzenetet küldtek Észak-Koreának, mivel egyértelműen az országban található bázisokra mért támadásokat szimulálták.

A tesztek közben minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a Taurusok képesek nagy sebességgel az alacsonyan mozgó cirkálórakéták követésére és megsemmisítésére is.

