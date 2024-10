Terjeszkedik az orosz offenzíva: Levadne is elesett

Az elmúlt hónapokban az orosz előretörés fő iránya Donyeck megye volt: nemrég esett el Vuhledár, az orosz erők pedig már Torecket ostromolják.

Az utóbbi napokban azonban egyre több jelentés érkezik arról, hogy a déli Zaporizzsja megyében is kiújultak az orosz támadások, elsősorban a Donyeck megyével határos területeken – itt található Levadne is.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) vasárnapi jelentésében azt írta, hogy az ebben a szektorban kiújult támadások során az orosz erők taktikai nyereségeket értek el, de

egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez egy nagyobb műveleti offenzíva része lenne,

amely a szélesebb körű támadóműveleteket támogatná Donyeck megyében.

A jelentés szerint orosz és ukrán források is megerősítették, hogy az orosz csapatok támadásokat indítottak Levadne közelében, és áttörték az orosz védelmet.

Egy ukrán katonai megfigyelő a hétvégén arról számolt be, hogy az oroszok elérték Levadne külterületét, és Novodarivka irányába nyomultak előre. Orosz katonai bloggerek pedig kész ténynek tekintették Levadne bevételét.

NEW | Russian Offensive Campaign Assessment, Oct. 13: Russian forces have recently resumed tactical offensive attacks in the Donetsk-Zaporizhia Oblast border area and have made tactical gains in localized assaults ... 1/4Full report: https://t.co/4LIAmKMw0z