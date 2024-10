Vége a találgatásoknak: újra felbukkant Izrael ádáz ellensége

Az elmúlt hetekben Izrael több iszlamista vezetővel is végzett, a Hamász és a Hezbollah több vezetője mellett fontos iráni katonai parancsnokok is meghaltak libanoni rakétacsapások során. Legutóbb arról terjedtek meg nem erősített információk, hogy minden kapcsolat megszakadt Eszmail Kánival, ám október 15-én felbukkant azon az ünnepségen, amit Abbász Nilforouszján iráni dandártábornok holttestének hazahozatala miatt tartottak Teheránban. A vezető szeptember 27-én halt meg abban az izraeli rakétatámadásban, amelyben Hasszán Naszrallah, a Hezbollah vezetője is életét vesztette.

Commander of the Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) Quds Force Brigadier General Esmail Qaani attended the funeral procession of Martyr Major General Abbas Nilforoushan in Tehran on Tuesday. pic.twitter.com/r2PoRTLYmK — IRNA (News) October 15, 2024

Káni korábban Libanonba utazott, hogy ott a meggyengült iszlamista mozgalom megerősítéséről tárgyaljon. Október 4-én Jeruzsálem ismét rakétacsapásokat intézet bejrúti célpontok ellen, ezt követően a Kudsz alakulatok vezetője napokig nem mutatkozott nyilvánosan, valamint a hírek szerint semmilyen kommunikációs csatornán nem volt elérhető.

Pletykák kezdtek terjedni arról, hogy Izrael megölte a legendás Kászim Szolejmáni utódját, őt 2020 elején ölte meg az Egyesült Államok egy rakétatámadásban Irakban.

Nem múlt el minden bizonytalanság Káni körül, ugyanis egy kiszivárgott belső vizsgálat arról tanúskodik, hogy Káni gyenge kézzel vezette a szervezetet, így a biztonsági résen keresztül olyanok is bejutottak a legfontosabb irodába, akik Izrael alkalmazásában álltak. A feltételezések arról szólnak, hogy egy ilyen hibát kihasználva tudták megölni a Hezbollah korábbi vezérét is. Káni a felvételeken egészségesnek tűnt, nem olyan embernek, mint aki súlyosan megsebesült volna egy támadásban.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 07. Megszakadt a kapcsolat Izrael egyik legádázabb ellenségével

Címlapkép forrása: Khamenei.ir via Wikimedia Commons