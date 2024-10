Felvétel bizonyítja: ritka és értékes NATO-harckocsi veszett el orosz földön

Ukrajna mindössze

14 darab Challenger 2-es harckocsit kapott Nagy-Britanniától, London egyértelműen jelezte is, hogy többet nem fognak küldeni.

Mivel ritka típusnak számít, a brit tankokat aránylag ritkán lehet látni éles bevetésen: 2023-ban a zaporizzsjai fronton bukkantak fel, idén pedig a kurszki betörés során találkozhattunk velük.

Most bizonyíték került elő arról, hogy Oroszország területén megsemmisült egy Challenger 2-es: a gép kiégett tornyáról és lövegcsövéről fotók is előkerültek.

The turret of the British-supplied Ukrainian Challenger 2 tank, destroyed in Kursk region. pic.twitter.com/h3uaJsIb0s