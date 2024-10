Szép csendben elismerték: a legújabb amerikai fegyvert tesztelték Ukrajnában

Az első vizuális bizonyíték a 2-CT Hawkeye ukrán használatáról 2024. szeptember 13-án jelent meg a Telegramon. A felvételen a tüzérségi eszközt az ukrán fegyveres erők kiképzési körülmények között használták, bár a pontos helyszín és időpont nem ismert.

