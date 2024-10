Átszakadt a frontvonal: eleshet az ukránok erődvárosa, megnyílhat az út a donbaszi orosz győzelem felé

Átszakadt a frontvonal Csasziv Jar városától délre, az orosz csapatok el is foglaltak a városban egy állást. A fejlemény azt jelenti, hogy Moszkva megpróbálhatja bekeríteni a település, mivel észak felől is több területet megszerzett.

Az épületekre kitűzött zászlók bizonyítják, hogy az oroszok ténylegesen megvetették a lábukat az eddig áthatolhatatlannak bizonyuló csatornán.

After five months of intense fighting the Russian invasion army pierced through the Ukrainian front south of and hoisted is flag on an industrial building 2.5 km beyond the channel.Russian soldiers are visible, climbing the building and preparing the scene. #NewsMap