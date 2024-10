Itt az első bizonyíték: megérkezhettek a diktatúra katonái Oroszországba

Megjelentek az első felvételek arról, ahogy észak-koreai katonák vesznek részt kiképzésen Oroszországban. Egész eddig csak találgatások voltak arról, hogy mikor érkezhetnek meg és hol teljesíthetnek szolgálatot. A hét elején már olyan információk is napvilágra kerültek, amelyek szerint az első kontingensek nemhogy megérkeztek, de már többen dezertáltak is, mivel legalább 18-an elhagyták a pozíciójukat. Ezt az információt nem erősítették meg hivatalosan, így annak valóságtartalma egyelőre kérdéses. Főleg azért ad okot a kétkedésre, mert eddig az sem volt biztos, hogy egyáltalán Oroszországba érkeztek volna a katonák, itt meg már egyenesen a frontvonal közeléből jelentették az incidenst.

Footage has been geolocated as Sergeevka, Primorsky Krai in Russia. This location is 40km from the China-Russia border, and roughly 240km from the North Korea-Russia border near Khasan. pic.twitter.com/YNVv2G7XVZ