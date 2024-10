Orosz kézre került az ukrán Senator – Kérdéses, hogy hol bukkanhat majd fel újra a MRAP

Az ukrajnai háborúban a felek rendszeresen zsákmányolnak különböző hadieszközöket a másiktól, amelyeket aztán újra bevethetnek a harcok közben. Az oroszországi Kurszknál is felvételek is láthatóak, amint egy kanadai gyártmányú Senatort vontatnak el.

A háború során a felek törekednek arra, hogy a megszerzett haditechnikát a saját javukra fordítsák. Jól ismert az az eset, amikor Moszkva egy német gyártmányú Leopard 2A6-os harckocsit szerzett meg kifejezetten jó állapotban, majd azonnal a tankgyárba vontatták, hogy ott tüzetesen megvizsgálják a páncélos minden egyes műszaki megoldását. Nem minden esetben az orosz hadimérnökök kezében landol a megszerzett eszköz, van, hogy inkább a frontvonalon vetik azokat be, éppen a korábbi kezelőik ellen. A Kanadában gyártott, 2018 óta szolgálatot teljesítő Roshel Senator egyike is így járhat, mivel a magára hagyott járművet szinte kifogástalan állapotban szerezte meg az orosz alakulat. Az esetről orosz milbloggerek képeket is megosztottak:

Russian soldiers in the Z-STS pic.twitter.com/Nhg8BiIowE — King (Chelsea) October 17, 2024

A nyolc tonnás Senatort csapatok szállítására tervezték ellenséges környezetben, páncélzata ellenáll a különböző robbanószerkezeteknek. Kétfős legénysége van, ezen felül akár 10 utast is képes befogadni. A 4x4-es hajtáslánccal kombinálva jó manőverezhetőséget és alkalmazkodóképességet biztosít a harctéren előforduló különböző típusú terepviszonyokhoz. Az 1,2-2 tonnányi hasznos teherbírása felszerelések és ellátmány szállítására is alkalmassá teszi a frontvonal közelében.

Az oroszok várhatóan hamarosan a saját képességei javítására fogják felhasználni azaknavédett páncélozott katonai járművet (MRAP).

