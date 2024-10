Videó: így szerelik fel az ukrán frontra készülő észak-koreai katonákat

Hírszerzési információk szerint jelenleg 1500 észak-koreai „önkéntes” van Oroszországban, a későbbiekben a létszámuk akár 12 ezerre is hízhat.

Kim Dzsong-un katonái arra készülnek, hogy Ukrajnába mennek harcolni, Oroszország oldalán.

Több orosz-ukrán háborúval foglalkozó portál is posztolta az alábbi videót: állítólag az látható rajta, ahogy észak-koreai katonák fölveszik a felszerelésüket az új bázisukon. Jól látható a képsorokon: Phenjan katonái teljes egészében orosz felszerelést kapnak, egyes források szerint a következő hetek arról fognak szólni, hogy a katonák az orosz technikai eszközök használatát gyakorolják.

BREAKING:First video of North Korean soldiers receiving Russian equipment at a training ground in Eastern Russia.They will be sent to fight against Ukraine in a couple of weeks. pic.twitter.com/OjDwmGYFEd