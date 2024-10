Amerikai csúcstechnikát vetettek be Oroszország területén – Látványos videó készült

Miközben a Bradley lövészpáncélosok mind számosságuk, mind eredményességük miatt fontos szerepet játszanak az orosz-ukrán háborúban, Abrams harckocsikat viszonylag ritkán láthatunk, egyrészt mivel alig 31 darabot kapott eddig Ukrajna, másrészt mert a járművek bevetését komoly technológiai előkészületek kell, hogy megelőzzék.

Most felvételek jöttek arról, hogy két ilyen jármű szinkronban támadja az orosz állásokat, a 47-es gépesített dandár katonái állítólag házakban rejtőzködő orosz katonákkal veszik fel a harcot.

Ukrainian M1A1 Abrams MBTs and M2A2 Bradley IFVs are now fighting in Russia's Kursk Oblast. Seen here, a pair of the US-supplied armored vehicles from Ukraine's 47th Mechanized Brigade engage Russian-held buildings in the village of Novoivanovka. pic.twitter.com/1Cpzp1xBxz