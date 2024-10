Videó: felszálltak az orosz stratégiai bombázók, Japán felé indultak el

A minisztérium szerint

a bombázók mintegy 10 órán át repültek SZU–30-as vadászgépek kíséretében.

Az ilyen járőröző repülések nemzetközi vizek felett megszokottnak számítanak.

Az első Tu–95-ös stratégiai bombázók még 1956-ban álltak szolgálatba.

A repülésről videót is megosztottak:

Two Tu-95MS strategic missile carriers escorted by Su-30SM fighters performed a scheduled flight over the waters of the Sea of Japan. The duration of the flight was about 10 hours.MoD RF (Oct. 22)Tu-95MS RF-94199 b/n 57 red https://t.co/TvhZVZReQ8