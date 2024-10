Kiakadt Trump korábbi jobbkeze: ez az ember egy diktátor

A Donald Trump egykori kabinetfőnöke, John Kelly által adott interjúsorozat újabb kritikus hangvételű megnyilvánulásokat tartalmaz a volt elnökről. Kelly fasisztának és diktátori hajlamúnak nevezte Trumpot, miközben a republikánus elnökjelölt kampánya elutasította ezeket az állításokat. A demokraták, köztük Kamala Harris alelnök, Trump korábbi kijelentéseire hivatkozva figyelmeztetnek az amerikai demokráciát fenyegető veszélyre. - írta a Reuters

John Kelly, az Egyesült Államok tengerészgyalogságának nyugalmazott tábornoka, aki 2017 és 2019 között töltötte be a fehér házi kabinetfőnöki pozíciót, egy kedden nyilvánosságra hozott interjúsorozatban éles kritikát fogalmazott meg Donald Trumppal szemben. A The New York Times-nak adott nyilatkozatában

Kelly úgy vélekedett, hogy Trump "megfelel a fasiszta definíciójának", és előnyben részesíti "a diktátori megközelítést a kormányzásban".

Az egykori kabinetfőnök szerint Trump nem érti az amerikai alkotmányt és a jogállamiság fogalmát. Kelly figyelmeztetett arra is, hogy ha Trump visszatérne a Fehér Házba, tekintélyelvű módon próbálna uralkodni.

A két férfi viszonya az elmúlt években megromlott, és kölcsönösen hangot adtak egymás iránti megvetésüknek. Kelly nem először fogalmaz meg kritikát Trumppal szemben nyilvános fórumokon.

Trump kampányának szóvivője, Steven Cheung elutasította Kelly állításait. Közleményében úgy fogalmazott: "Kelly bohócot csinált magából ezekkel a történetekkel."

A demokraták, köztük Kamala Harris alelnök, Trump egy decemberi kijelentésére hivatkoznak, amikor a volt elnök azt mondta, hogy ha megnyeri a 2024-es választásokat, akkor "diktátor lesz, de csak az első napon", hogy lezárja a déli határt Mexikóval és kiterjessze az olajfúrásokat. Harris és pártja szerint Trump veszélyt jelent az amerikai demokráciára.

A november 5-i választásokig hátralévő kevesebb mint két hétben várhatóan tovább éleződik a vita Trump alkalmasságáról és a demokráciára gyakorolt esetleges hatásairól.

