Amerikai jelentés: hamarosan minden korábbinál veszélyesebb lehet Oroszország

Az orosz reguláris erők viszonylag gyenge teljesítménye miatt a jövőben lényegesen nagyobb hangsúlyt fektethetnek az orosz döntéshozók a nukleáris képesség fejlesztésére, az atomfegyverek pedig a hadviselési doktrínában is nagyobb szerepet kaphatnak – állapítja meg friss jelentésében az amerikai védelmi minisztériumhoz köthető Defense Intelligence Agency (DIA).

A DIA jelentése megállapítja: az Ukrajna elleni invázió során az orosz reguláris erők a vártnál lényegesen gyengébben teljesítettek, teljesítenek, ebből fakadóan az orosz háborús tervezésben előtérbe kerülhetnek a nukleáris fegyverek és azok alkalmazása.

Az amerikai thinktank szerint Putyin már Ukrajna ellen is használhat atomfegyvert, ha az orosz inváziós erők súlyos kudarcot vallanak.

Arra is kitérnek, hogy alapvetően Oroszország elvileg csak egzisztenciális fenyegetés és ellenséges atomcsapás esetén használna csak atomfegyvert, de a frontvonalon szenvedett kudarcok miatt folyamatosan nő az orosz döntéshozók érzékenysége. Megjegyzik: az orosz vezetők már most is rendszeresen fenyegetőznek atomcsapással, ha a fronton kedvezőtlenül alakulnak a dolgok.

A DIA megállapítja: Oroszország már most is jelentős mennyiségű erőforrást fektet nukleáris fegyvereinek modernizációjába. Hiába lett lényegesen kevesebb orosz atomfegyver, mint a hidegháború során, a meglévő 3550 robbanófej sokkal fejlettebb, hatékonyabb és nagyobb rombolóerővel bír.

Széljegyzeten megjegyzik: Oroszország mellett Kína, Észak-Korea és Irán is fejleszti nukleáris csapásmérő képességét.

(Eurasian Times)

