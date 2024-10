Újabb katonai hatalom lépne be a világ legnagyobb hadihajóinak versenyébe: érkezik a MUGEM

Törökország az elmúlt években egyre nagyobb hadiipari hatalommá válik, mivel az országban egyre másra jelentik be az újabb fegyverek és katonai felszerelésék kifejlesztését. Ankara az isztambuli fegyverkiállításon, a SAHA Expón lebbentette fel a kendőt a jövőben kifejleszteni szándékozott MUGEM repülőgép-hordozójáról. A jármű koncepcionális tervezési szakasza még folyamatban van, viszont azt közölték, hogy teljes egészében hazai gyártásra koncentrálnak.

A projektet először 2024 februárjában jelentették be nyilvánosan, éppen akkor, amikor Recep Tayyip Erdoğan török elnök meglátogatta az isztambuli haditengerészeti hajógyár tervezőirodáját. Az elképzelés azóta nagy figyelmet kap a helyi médiában, folyamatosan újabb részleteket osztanak meg a nagyközönséggel.

Türkiye's 60K-ton / aircraft carrier will have a ferry range of 10K nautical miles hosting 50+ aircraft including [among others] , , , & S-70 helicopters. Construction to begin by the end of the year for commissioning in 2028! #MUG