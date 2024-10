Ukrán hírszerzés: belháború bontakozik ki Oroszországban, Putyin egyik legerősebb embere a célpont

A Gudermes várában található egyetem elleni akció azért számít különlegesnek, mivel az ukrajnai háború kezdete óta eddig a területet nem érte külső támadás. A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint komoly károk keletkeztek a főépületben, de áldozatokról nem számoltak be.

Az ukrán hírszerzés információi szerint viszont nem kívül kell keresni a tetteseket, hanem Oroszország kaukázusi térségében, mivel inkább egy belviszályról lehet szó.

Hozzátették, hogy az esetnek köze lehet a 2024 szeptemberi Wildberries kiskereskedelmi vállalat moszkvai irodájában történt lövöldözéshez. Ekkor egy észak-kaukázusi felfegyverzett csoport próbált behatolni az épületbe, mire tűzpárbaj alakult ki, két biztonsági őr meghalt.

